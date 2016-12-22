Савченко про виключення з делегації в ПАРЄ: «роботи мені вистачить»

Народний депутат України Надія Савченко заявляє, що не залишиться без роботи після виключення її зі складу української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

«У будь-якому разі, якщо я не буду переобрана наступного разу до ПАРЄ, у мене як народного депутата України залишається ще дуже великий фронт робіт, так само міжнародних, у групах співдружності з різними країнами. Тому я вважаю, що роботи мені вистачить, цим я не переймаюся», – заявила Савченко 22 грудня, перебуваючи в Берліні.

Верховна Рада України під час засідання 22 грудня 237 голосами (із 324) проголосувала за скасування позаквотного обрання народного депутата Надії Савченко до делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

15 грудня фракція «Батьківщина» у Верховній Раді виключила зі свого складу народного депутата Надію Савченко. Причиною такого рішення стали її переговори у Мінську з керівниками угруповань «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними. За словами Савченко, на переговори з лідерам бойовиків вона поїхала заради звільнення полонених. Через такі зустрічі парламентарії ініціювали відкликання Савченко і зі складу делегації українського парламенту в Парламентській асамблеї Ради Європи.

У жовтні 2014 року на позачергових парламентських виборах Надія Савченко, що перебувала тоді в ув’язненні в Росії, була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Пізніше Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.