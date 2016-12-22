У НАБУ провели відеоопитування Онищенка

Начальник відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко повідомляє, що у НАБУ завершилося відеоопитування народного депутата-втікача Олександра Онищенка, яке тривало близько двох годин.

«Сьогодні мною спільно з детективом НАБУ з ініціативи Онищенка провели його опитування згідно зі статтею 232 КПК України у режимі відеоконференції. Ця слідча дія була проведена по скайпу. Під час опитування Онищенко підтвердив раніше наведені у ЗМІ висловлювання щодо корупційних дій та інших злочинів вищих посадових осіб органів державної влади», – повідомив Омельченко в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Опитування Онищенка було перерване за його ініціативою, він повідомив, що у подальшому опитування продовжиться, він повідомить нам час і дату», – зазначив Олександр Омельченко.

Онищенко ще 1 грудня заявив, що передав агентам ФБР США аудіозаписи розмов українського президента Петра Порошенка і його оточення. За словами депутата-втікача, учасники розмов обговорюють схеми крадіжки грошей із державних і приватних компаній, а також купівлю голосів у парламенті. Ці звинувачення адміністрація президента категорично заперечує.

Онищенка, який втік із України перед тим, як його влітку 2016 року позбавили депутатської недоторканності, українська влада звинувачує в імовірній крадіжці на суму 64 мільйони доларів у державній компанії «Укргазвидобування».

Служба безпеки також звинуватила Онищенка в шпигунстві на користь Росії.

Місце перебування Онищенка невідоме, хоча більшу частину свого часу після втечі з України він провів у Лондоні.