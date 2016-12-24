МВС Тунісу повідомило про арешт племінника убитого берлінського нападника і ще 2 осіб

Влада Тунісу в суботу повідомила про арешт трьох осіб за підозрою у зв’язках з «терористичним осередком», пов’язаним із вбитим підозрюваним у скоєнні теракту в Берліні Анісом Амрі.

«Троє підозрюваних були членами терористичного осередку, пов’язаного з терористом Анісом Амрі, який здійснив теракт у Берліні», – йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ Тунісу 24 грудня.

Міністерство заявило, що тунісець Амрі надіслав своєму 18-річному племінникові Феді гроші, щоб той приєднався до нього у Європі. Племінника затримали в рідному місті Амрі Ель-Услатія, тоді як інших двох заарештували в столиці Тунісі. Арешти відбулися 23 грудня, заявили в МВС Тунісу.

Ввечері 19 грудня вантажівка, якою, за версією слідства, керував біженець з Тунісу Аніс Амрі, в’їхала у людей, що зібралися на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Загинули 12 людей, зокрема громадянин України, близько 50 – поранені. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Аніс Амрі був убитий 23 грудня поліцейськими Мілана. Після його убивства пов’язаним з ісламістами інформагентством Amaq поширило відеоролик, на якому Амрі присягає на вірність ісламістам і закликає мусульман в Європі проводити більше атак.