Убивця російського посла не був релігійним фанатиком – родина Алтинташа

Убивця посла Росії в Туреччині Андрія Карлова Мевлют Алтинташ не був релігійним фанатиком і мав світський спосіб життя. Про це його родина розповіла агентству Reuters.

Раніше турецьке видання Milliyet повідомило, що під час обшуку в готельному номері Алтинташа були знайдені книги про екстремістське угруповання «Аль-Каїда» та організацію опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена. Про зв’язки вбивці з релігійним діячем заявляв і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Сам Ґюлен ці слова спростував.

19 грудня 22-річний поліцейський (за деякими повідомленнями – колишній) із загону спецпризначення Мевлют Мерт Алтинташ застрелив на фотовиставці «Росія очима турків» у столиці Туреччини Анкарі посла Росії Андрія Карлова. Алтинташ назвав свої дії помстою за дії Росії в Сирії.

Нападника було вбито під час операції поліції. Слідчий комітет Росії кваліфікував убивство посла як «акт міжнародного тероризму».