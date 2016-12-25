Росія: уламки зниклого з радарів військового літака з 92 людьми на борту виявили в Чорному морі

Міністерство оборони Росії повідомило, що уламки військового літака ТУ-154, який зник вранці з радарів із 92 людьми на борту, виявили в Чорному морі.

«Фрагменти літака Ту-154 Міністерства оборони Росії були знайдені за 1,5 кілометра від узбережжя міста Сочі у Чорному морі на глибині від 50 до 70 метрів», – йдеться в повідомленні Міноборони.

За даними відомства, на борту літака було 8 членів екіпажу і 84 пасажири, зокрема музиканти ансамблю імені Александрова (офіційний армійський хор збройних сил Росії) і дев’ять російських журналістів.

Міністерство повідомило, що ансамбль мав дати новорічний концерт на авіабазі в Латакії.

На місце аварії, як повідомили військові, вирушили літаки Південного військового округу Росії в Краснодарському краї і сусідніх регіонах для пошукових операцій.

Літак ТУ-154 Міністерства оборони Росії зник з екранів радарів незабаром після зльоту о 5:40 за місцевим часом з південного міста Адлер на шляху до російської авіабази Хмеймім, поблизу сирійського міста Латакія.