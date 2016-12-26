У Македонії владна партія зберегла перевагу після перерахунку голосів на виборах

У Македонії консерватори на чолі з колишнім прем’єр-міністром Ніколою Груєвським зберегли перевагу після перерахунку голосів на одній із виборчих дільниць.

Виборча комісія Македонії наказала 25 грудня наказала повторний підрахунок у селі Терце, розташованому приблизно за 50 кілометрів на північний захід від столиці Скоп’є. Це сталося після того, як опозиційні соціал-демократи заявили про порушення процедури голосування там 11 грудня.

Таким чином, результати підтверджують, що партія Груєвського матиме 51 місце в парламенті, 49 здобувають соціал-демократи. Як і раніше, 10 місць матимуть давні союзники Груєвського – етнічна албанська партія Демократичнйй союз за інтеграцію. Це дасть можливість створити владну коаліцію з 61 депутата – найменшої можливої кількості в парламенті, який має 120 місць.