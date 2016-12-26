Луценко: прокуратура оцінить дії силовиків і комунальників при знесенні МАФів у Києві

Генеральний прокурор України Юрій Луценко доручив прокуратурі Києва дати правову оцінку діям силовиків і співробітників комунальних служб при знесенні малих архітектурних форм (МАФів) у Києві.

«Категорично наполягаю, що МАФ можна зносити лише після попередження, а сам демонтаж має забезпечити цілісність майна. Нічні бульдозери і поліцейські зачистки у стосунках із підприємцями – неприпустимі», – написав Луценко у Facebook.

22 грудня київська поліція повідомила, що під час демонтажу МАФів у Києві постраждало п’ятеро людей – троє цивільних і двоє правоохоронців.

Останніми роками в столиці триває боротьба зі стихійним розміщенням торговельних кіосків у невідведених для цього місцях, або за відсутності необхідної документації. Часто демонтаж комунальними службами так званих МАФів (малих архітектурних форм) закінчується сутичками і протестами.