Кононенко викупив у свого батька половину компанії «Сатурн-Транс» за понад 1,5 мільйона гривень – #Точно

Народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко 17 грудня придбав 50% часток товариства з обмеженою відповідальністю «Сатурн-Транс» за 1 525 000 гривень. Така інформація міститься у Єдиному державної реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

За даними державного реєстру, компанія «Сатурн-Транс» займається вантажними автомобільними перевезеннями. Наразі її співвласниками на паритетних засадах в реєстрі зазначені народний депутат Ігор Кононенко та його батько з однаковими внесками у статутний капітал розміром 1 мільйон 525 тисяч гривень.

Ігор Кононенко є давнім приятелем президента України Петра Порошенка. Більше того, розслідування програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», показало, що їх об’єднують не лише дружні стосунки, але й бізнес-інтереси.

Кононенко вперше був обраний народним депутатом у 2014 році за партійним списком «Блоку Петра Порошенка» під №29. Він став заступником керівника президентської фракції у парламенті. Також Кононенко є членом комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

На момент обрання Ігор Кононенко був головою Наглядової ради закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «ВІК» та головою наглядової ради страхової компанії «Країна».