Ветерани АТО заявляють про початок блокування окупованих територій Донбасу

Ветерани антитерористичної операції на Донбасі заявляють про початок блокування окупованих територій Донбасу, повідомив другий командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський.

«Був ультиматум про звільнення наших військовополонених. Керівництво терористичних організацій його не виконало. Ми розпочали організацію та проведення блокади окупованих областей», – сказав він.

Виногродський зазначив, що акція з блокади вже почалася.

Водночас начальник штабу блокади Сергій Акимович повідомив, що в Києві на майдані Незалежності у понеділок встановлять мобілізаційний штаб із блокади окупованих територій.

За його словами, акція буде безстроковою, «доки не відпустять наших хлопців».

У свою чергу колишній виконувач обов’язків начальника штабу батальйону «Айдар» Валентин Лихоліт зауважив, що ця блокада не буде стосуватися мирних жителів.

«Ми не будемо перекривати дії мирних жителів, які проносять собі продукти харчування. Ми будемо звертати увагу на масштабну контрабанду», – сказав Лихоліт.

Раніше ветерани АТО обіцяли розпочати блокаду окупованих територій Донбасу у разі незвільнення проросійськими бойовиками полонених.

Нині на лінії розмежування на Донбасі працюють чотири контрольні пункти в’їзду-виїзду.

За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 109 громадян України.

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.