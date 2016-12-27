Нацполіція розслідує можливу фальсифікацію конкурсу на голову Миколаївської ОДА

Головне слідче управління Національної поліції України розпочало досудове розслідування за фактом несанкціонованого втручання Комісії з питань вищого корпусу державної служби в роботу системи тестування кандидатів на зайняття вакантної посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Центру протидії корупції.

Як йдеться у відповіді, рішення ухвалене на виконання постанови Печерського райсуду Києва від 24 листопада.

Центр протидії корупції запідозрив, що результати тестового завдання Олексія Савченка, який переміг у конкурсі, могли бути сфальшовані, і звернувся із заявою про злочин до Національної поліції. Там почали досудове розслідування тільки після того, як ЦПК поскаржився на бездіяльність правоохоронців у суд і виграв його.

6 жовтня президент України Петро Порошенко призначив на посаду голови Миколаївської ОДА народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Олексія Савченка. Рекомендувала Савченка на посаду Комісія з питань вищого корпусу держслужби за результатами конкурсу.

Журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», показали, що під час конкурсу Савченко припустився численних орфографічних помилок у письмовій презентації, а 40 питань тестових завдань склав за рекордну швидкість – 6 хвилин і 4 секунди, тоді як його конкуренту знадобилося на це 32 хвилин.

Також кандидати повідомили «Схемам», що не мали можливості вибору пароля до комп’ютера, за яким проходило тестування.

Напередодні конкурсу низка миколаївських видань із посиланням на джерела в Адміністрації президента писали про те, що Савченко з високою вірогідністю стане керівником Миколаївської області.

Найвищі бали Олексій Савченко отримав від представниці президента Наталії Анненкової, очільника Нацагентства з питань державної служби Костянтина Ващенка, голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак, голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, заступника директора Інституту законодавства Верховної Ради України Артема Янчука і від представниці Профспілки працівників державних установ України Тетяни Нікітіної.

Після розголосу про рівень грамотності нового очільника Миколаївщини Комісія з питань держслужби змінила й ускладнила правила для допуску журналістів до зйомок перебігу конкурсів. Окрім того, комісія не публікує результати письмового тестування кандидатів на державні посади, а оголошує лише загальний бал за підсумками трьох етапів конкурсу. Так само члени комісії не оприлюднюють кількість балів, виставлених кожному кандидату за результатами всіх етапів конкурсу і фінального голосування.