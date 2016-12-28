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28 грудня 2016, Київ 12:38
Новини | Події

Апеляційний суд відмовив у розгляді скарги щодо запобіжного заходу Охендовському

Голова ЦВК Михайло Охендовський у суді, 21 грудня 2016 року

Голова ЦВК Михайло Охендовський у суді, 21 грудня 2016 року

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Апеляційний суд Києва відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратуріу розгляді скарги щодо запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі суду.

Суд 27 грудня відмовив у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з тим, що рішення оскарженню не підлягає.

21 грудня Солом’янський райсуд Києва обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Прокуратура просила суд призначити заставу у розмірі близько 1,3 мільйона гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу.

13 грудня в аеропорту «Бориспіль» Михайлу Охендовському детективи НАБУ оголосили підозру в отриманні неправомірної вигоди на загальну суму понад 160 тисяч доларів. До таких висновків слідство дійшло, опрацьовуючи матеріали так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Відповідні бланки передав до НАБУ у травні цього року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак.

Як сказав в інтерв’ю Радіо Свобода директор НАБУ Артем Ситник, слідство зібрало достатньо доказів із цього приводу. Натомість cам Михайло Охендовський свою провину заперечує і обіцяє співпрацювати зі слідством.

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