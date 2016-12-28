Чоловіка в Казахстані засудили на 3 роки через критику Путіна в соцмережах

Суд у Казахстані засудив до трьох років колонії підприємця Саната Досова за критику президента Росії Володимира Путіна у Facebook.

Суд в Актобе 27 грудня визнав Досова винним у «розпалюванні соціальної ворожнечі» через повідомлення у Facebook від липня 2014 року до березня 2016 року.

Адвокат Досова заявив, що оскаржуватиме рішення суду.

Як заявляє прокуратура, 46-річний Досов порушив закон, пишучи у соцмережах про те, що Путін руйнує Росію, критикуючи його соціальну політику і засуджуючи агресію Москви в Україні.

За повідомленнями, Досов визнав провину і просив суд не позбавляти його волі, бо має на утриманні шість дітей, четверо з яких – неповнолітні.