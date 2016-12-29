Журналісти «1+1» заявили про загрозу позбавлення телеканалу ліцензії

Журналісти «1+1» поширили ввечері 28 грудня текст відкритого листа до президента, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради України, в якому заявляють про загрозу позбавлення телеканалу ліцензії. Текст листа розміщено на сайті телеканалу та на сторінках у соцмережах.

«29 грудня 2016 року останній день дії ліцензії на аналогове мовлення каналу 1+1. Два тижні тому, 15 грудня, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення одностайно проголосувала за переоформлення та продовження ліцензії для каналу. Під час розгляду заявки, який тривав 6 місяців, жодних офіційних претензій на адресу каналу не поступало. Останні два тижні, з різних джерел, ми отримуємо інформацію про намагання скасувати таке рішення та здійснити рейдерський захват каналу. Шановний Петре Олексійовичу, як людина, яка в тому числі, власні кошти та ресурси інвестувала у створення ЗМІ в Україні, ви, як ніхто інший, повинні розуміти важливість цього питання та неприпустимість розвитку ситуації, коли всупереч законній процедурі, канал не може продовжити ліцензію», – йдеться у листі.

Журналісти також з посиланням на «надійні джерела» заявили, що Адміністрація президента намагається вплинути на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення з метою передачі каналу в іншу власність.

«Впродовж останніх двох тижнів, з надійних джерел, до нас надходили повідомлення, що саме Адміністрація президента намагається вплинути на прийняття рішень Національною Радою та передати контроль над каналом в інші руки», – зазначено в листі.

В Адміністрації президента України та в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення ці заяви наразі не коментували.

ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» є у власності кількох компаній, зареєстрованих на Кіпрі, Британських Віргінських островах і Белізі. Про це свідчать дані, оприлюднені безпосередньо телеканалом навесні цього року відповідно до закону про забезпечення прозорості власності ЗМІ. Кінцевим бенефіціарним власником станом на 31 грудня 2015 року є Ігор Коломойський, а власником істотної участі – Ігор Суркіс.