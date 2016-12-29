Туреччина і Росія сподіваються на перемир’я в Сирії до Нового року – Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляє, що Туреччина і Росія сподіваються на встановлення перемир’я в Сирії, що охоплюватиме всю країну, до Нового року.

29 грудня Чавушоглу повідомив телеканалу AHaber, що перемир’я може бути досягнуте «в будь-який момент», а гарантами миру виступатимуть Туреччина і Росія. Він додав, що наразі немає остаточних даних, чи виступить гарантом Іран.

Водночас Чавушоглу наголосив, що Анкара не вестиме переговорів із сирійським президентом Башаром Асадом.

Голова МЗС Туреччини також заявив, що всі іноземні бійці «мають залишити Сирію», зокрема, за його словами, це стосується ліванського шиїтського угруповання «Хезболла».

Сили «Хезболли», підтримувані Іраном, воюють на боці урядових сил Сирії проти повстанців, багатьох із яких підтримує Туреччина.

28 грудня Чавушоглу повідомив, що Анкара і Москва підготували угоду щодо припинення вогню у Сирії. За його словами, документ, у якому накреслене політичне вирішення конфлікту, «готовий», і обидві сторони можуть «імплементувати його у будь-який час».

Чавушоглу зазначив, що режим припинення вогню не поширюється на «терористичні організації».

Його заява з’явилася після того, як турецька державна інформагенція Anadolu повідомила, що режим припинення вогню у Сирії має набути чинності після півночі. Агенція повідомила, що план щодо перемир’я поширюється на місто Алеппо, і дозволить евакуацію цивільних по всій країні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не може коментувати повідомлення Anadolu, оскільки немає «достатньо інформації».

Представники сирійської влади цих повідомлень наразі не коментували.