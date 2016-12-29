Гройсман: заяви про можливе позбавлення ліцензії «1+1» безпідставні

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про безпідставність тверджень щодо загрози позбавлення телеканалу «1+1» ліцензії на мовлення.

Гройсман зазначив, що заяву від телеканалу він отримав 28 грудня і наголосив, що остаточне рішення ухвалить Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

«Наскільки мене поінформували, загроз невидачі ліцензії немає. Якщо таких загроз немає, будемо вважати, що виникло непорозуміння», – сказав він.

Журналісти «1+1» ввечері 28 грудня поширили текст відкритого листа до президента, прем’єр-міністра і голови Верховної Ради України, в якому заявляють про загрозу позбавлення телеканалу ліцензії. Текст листа розміщено на сайті телеканалу та на сторінках у соцмережах.

«29 грудня 2016 року останній день дії ліцензії на аналогове мовлення каналу «1+1». Два тижні тому, 15 грудня, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення одностайно проголосувала за переоформлення та продовження ліцензії для каналу. Під час розгляду заявки, який тривав 6 місяців, жодних офіційних претензій на адресу каналу не надходило. Останні два тижні, з різних джерел, ми отримуємо інформацію про намагання скасувати таке рішення та здійснити рейдерський захват каналу», – йдеться у листі.

Журналісти також з посиланням на «надійні джерела» заявили, що Адміністрація президента намагається вплинути на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення з метою передачі каналу в іншу власність.

«Впродовж останніх двох тижнів, з надійних джерел, до нас надходили повідомлення, що саме Адміністрація президента намагається вплинути на ухвалення рішень Національною Радою та передати контроль над каналом в інші руки», – зазначено в листі.

В Адміністрації президента України, куди Радіо Свобода звернулося із запитом, ці заяви наразі не коментували.

Голова Нацради Юрій Артеменко в коментарі «Детектору медіа» заявив, що 15 грудня Національна рада переоформила і продовжила ліцензію «1+1». Далі, нагадав він, відбулася націоналізація «Приватбанку». У зв’язку із цим Нацрада запитала в каналу «1+1» оновлені дані про кінцевих бенефіціарів. Спершу усно, а 28 грудня заступниця голови Нацради Уляна Фещук надіслала «1+1» офіційний запит щодо бенефіціарів.

«Тим часом «1+1» від нас вимагав терміново видати їм бланк ліцензії. Ми їм відповідали, що не маємо права видавати раніше завершення строку дії ліцензії – тобто не раніше 29 грудня. Цікаво, що в законі не зазначено кінцевий строк видачі бланка продовженої ліцензії. З нашої загальної практики ми видаємо бланк продовженої ліцензії протягом до 30 днів з моменту сплати ліцензійного збору, як у випадку з видачею нових ліцензій», – пояснив юридичну позицію голова Нацради.

За словами Артеменка, Нацрада не виставляла «1+1» рахунку на сплату ліцензійного збору, оскільки запитала оновлені дані для ліцензії. «Вони самі оплатили ліцензійний збір 23 грудня без виставлення рахунку, навіть переплатили удвічі. Ми їм будемо повертати половину суми», – повідомив голова Нацради.

Оскільки ліцензійний збір сплачено 23 грудня, Нацрада вважає, що має час на видачу бланку продовженої ліцензії до 23 січня.

Голова Нацради наголосив, що «1+1» може продовжувати мовлення навіть за відсутності бланку ліцензії, адже вже ухвалене рішення Нацради про продовження строку дії ліцензії.