Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
29 грудня 2016, Київ 17:13
Новини | Події

Київрада прийняла до розгляду петицію щодо театру на Андріївському узвозі

Дивитись коментарі

Київська міська рада прийняла до розгляду петицію щодо знесення нового фасаду театру на Андріївському узвозі.

Як повідомляє прес-служба ради, міський голова Києва Віталій Кличко уже доручив постійним комісіям Київради з питань містобудування та архітектури, а також із питань культури, туризму та інформаційної політики розглянути електронну петицію.

На сайті Київради петицію з вимогою знести новий фасад театру на Подолі підтримали 10310 людей, при мінімально необхідних 10 тисячах голосів.

«Андріївський узвіз є загальним спадком всього українського народу, візитівкою Києва та всієї України. Він повинен бути збережений у первісному стані, таким яким він був збудований у 18 столітті. Нові модерні фасади вщент руйнують його історичну цінність та туристичну привабливість. Право на перебудову має ухвалювати вся громада Києва, а не лише декілька чиновників. Вважаю, що новий фасад театру на Подолі має бути знесений, а вулиці має бути повернений історичний вигляд», – йдеться в документі.

Автор петиції Віктор Назаренко вважає, що ці роботи має виконати забудовник і проектувальник.

Вигляд фасаду оновленої будівлі театру на Подолі викликав обурення у киян. Будівлю порівнюють з «чорнобильським енергоблоком» і навіть – «крематорієм». Натомість проектувальники звинувачення відкидають і запрошують поглянути на споруду без риштувань.

Як заявляє член Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Олена Сердюк, театр у нинішньому вигляді є грубим порушенням архітектури Андріївського узвозу, який до того ж є пам’яткою національного значення.

Відкриття театру заплановане на весну 2017 року.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG