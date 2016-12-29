Київ передав сепаратистам 15 раніше засуджених людей

Українська сторона передала 15 раніше засуджених осіб угрупованням «ЛНР» та «ДНР». Про це повідомив кореспондент Радіо «Донбас.Реалії».

За його словами, це відбулося сьогодні біля контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду «Майорське».

Цю інформацію підтверджує і сторона сепаратистів, зокрема, сайт угруповання «ДНР» повідомив про те, що їм передали 15 осіб – вісім чоловіків і сім жінок, серед них є важкохворі.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляла, що українська влада передасть представникам окремих районів Луганщини та Донеччини 15 раніше засуджених осіб, які будуть помилувані указом президента. На цей крок українська влада йде з метою розблокування процесу звільнення заручників.

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.

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