Уряд дозволив збивати літаки, які незаконно порушують кордон України

Кабінет міністрів України дозволив українським військовим відкривати вогонь по повітряних суднах, які незаконно порушують державний кордон України чи підозрюються у вчиненні терористичних дій. Про це 30 грудня повідомляє сайт Міністерства оборони України.

Зміни, які вносяться до ухваленої раніше постанови Кабінету міністрів, передбачено «припинення протиправних дій повітряних суден, якщо вони використовуються з метою здійснення терористичного акту в повітряному просторі України, у тому числі в районі проведення антитерористичної операції».

Також документом передбачено «знищення повітряних суден збройних формувань інших держав, які порушили державний кордон України та застосовують зброю та/або проводять десантування особового складу, бойової техніки, у тому числі знищення безпілотних повітряних суден, які порушили державний кордон України або застосовуються в повітряному просторі України з метою здійснення терористичного акту, ведення розвідки, постановки перешкод, забезпечення зв’язку незаконних збройних формувань».

Право ухвалення рішення про відкриття черговими літаками-перехоплювачами (вертольотами) попереджувального вогню та вогню по цілі надається міністру оборони, начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил, командувачу Повітряних сил Збройних сил або особам, що виконують їх обов’язки.

Крім того, командирам екіпажів чергових літаків-перехоплювачів (вертольотів), кораблів (катерів), наземних засобів протиповітряної оборони надається право самостійно відкривати вогонь по повітряних суднах збройних формувань інших держав, які порушили державний кордон України та застосовують зброю.

Це рішення ухвалене на виконання Воєнної доктрини України, затвердженої указом президента Петра Порошенка від 24 вересня 2015 року.