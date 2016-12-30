Щодо батьків хлопчика, який вчинив самопідпал, відкрили кримінальне провадження

На Дніпропетровщині розпочали кримінальне провадження через самопідпал підлітка за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Про це Радіо Свобода 30 грудня повідомили в міському управлінні поліції Кривого Рогу.

За даними поліції, справу розслідує Криворізький районний відділ поліції.

Стаття 166 передбачає покарання обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Водночас медики дитячої лікарні, де перебуває підліток, поінформували, що стан дитини дещо покращився: з апарату штучної вентиляції легенів хлопчика перевели на самостійне дихання. Щодня, за інформацією лікарів, пацієнтові потрібно вливати до літра препаратів крові, відтак збір донорської крові триває.

26 грудня стало відомо, що у селищі Авангард, що неподалік від Кривого Рогу, в результаті самопідпалення тяжко постраждав підліток. За даними поліції, 11-річний хлопець, надивившись в інтернеті роликів одного з блогерів, вирішив повторити екстремальний експеримент – підпалити себе, зняти процес на відео й швидко загасити полум’я, стрибнувши у воду. За інформацією поліції, хлопець вважав, що виклавши таке відео на одному із сайтів, зможе «заробити багато грошей». За процесом стежили товариші підлітка – хлопці 11 та 15 років. Хлопчик не встиг загасити полум’я і був доправлений до реанімації.