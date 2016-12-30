Депутат Котвіцький отримав понад 800 тисяч гривень відсотків за вкладом у дочці російського «Сбербанку» – #Точно

У грудні народний депутат України Ігор Котвіцький отримав дохід за банківським вкладом в розмірі 811 799 гривень від «Сбербанку». Така інформація міститься у Єдиному державної реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зареєстроване в Україні публічне акціонерне товариство «Сбербанк» повністю належить «Сбербанку Росії».

Ігор Котвіцький вперше був обраний народним депутатом у 2014 році за партійним списком «Народного фронту» під №48. На момент обрання Ігор Котвіцький був членом наглядової ради і віце-президентом публічного акціонерного товариства «Інвестор». Ігоря Котвіцького називають соратником та бізнес-партнером міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Влітку 2016 року Солом’янський суд міста Києва дозволив детективам Національного антикорупційного бюро отримати доступ до рахунків та документів «Альфа Банку» і «Credit Agricole» в рамках провадження стосовно виведення з України 40 мільйонів доларів парламентарем Ігорем Котвіцьким.