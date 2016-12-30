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30 грудня 2016, Київ 20:25
Новини | Політика

Порошенко вручив нагороди України американським сенаторам Маккейну та Ґрему

Американський сенатор Джон Маккейн

Американський сенатор Джон Маккейн

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Президент України Петро Порошенко вручив 30 грудня державні нагороди сенаторам США Джону Маккейну та Ліндсі Грему, інформує прес-служба глави української держави.

На зустрічі в Києві президент нагородив сенатора Маккейна орденом Свободи, сенатора Грема – орденом Ярослава Мудрого за вагомий персональний внесок у зміцнення відносин між Україною та США.

Глава держави підкреслив важливість традиційної двопартійної підтримки України у Конгресі США та відзначив участь у делегації представників обох партій. За його словами, це підтверджує, що така підтримка залишатиметься і надалі у боротьбі проти російської агресії, за збереження суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

«Дуже важливим, що в цій боротьбі і наш народ, і парламент, і наш уряд пліч-о-пліч з американським народом. Ми відчуваємо цю надійну підтримку і допомогу. Це надзвичайно важливо в ці дуже важкі дні для моєї 45-мільйонної країни», – сказав Порошенко.

Сторони відзначили важливість продовження зусиль із забезпечення виконання Росією зобов’язань відповідно до Мінських домовленостей та збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Президент запропонував сенаторам здійснити візит на Донбас для отримання об’єктивної інформації про ситуацію в зоні бойових дій.

Порошенко відзначив важливість прийняття Конгресом США закону «Про підтримку стабільності та демократії в Україні», що стало б важливим рішенням в інтересах солідарності та єдності з нашою державою.

Сенатор Маккейн підтвердив свою рішучість щодо допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії, ідеться в повідомленні на сайті президента.

Сенатори-республіканці Ліндсі Ґрем і Джон Маккейн, а також сенатор-демократ Еймі Клобучар раніше цього тижня здійснили триденний візит до країн Балтії, після чого вирушили до України, Грузії та Чорногорії.

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