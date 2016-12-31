Біля офісу газети у Кам’янському правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій

У місті Кам’янське (колишній Дніпродзержинськ ­– ред.) Дніпропетровської області виявили вибуховий пристрій біля будівлі редакції місцевої газети. Як повідомили Радіо Свобода в міському управлінні поліції, правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій, знайдений біля офісу на перехресті вулиць Павлівська та Спортивна, у п’ятницю ввечері.

Повідомляється, що працівниця виявила на ґанку підозрілий пакунок, про що сповістили поліцію.

«Після приїзду вибухотехніки оглянули даний пакунок. У пакеті знаходилась картонна коробка, всередині якої була пляшка шампанського та конструкція, складена із 7 предметів, схожих на гранати, які металевим дротом були прив’язані до предмета, схожого на РПГ-18», – розповіли в поліції.

Конструкцію розібрали, а складові вилучили. Загрози життю та здоров’ю громадян немає, додали в поліції.

У ніч на суботу редакція газети «Событие недели» в Кам’янському повідомила про виявлену спробу замінування її будівлі. Як розповіли в редакції, на вході до будівлі видання виявили коробку з кількома перев’язаними дротом гранатами. У редакції поки не коментують, які мотиви таких дій могли бути у зловмисників.