Ердоган назвав теракт у Стамбулі спробою посіяти «хаос» у Туреччині, відповідальних за напад поки немає

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав теракт у Стамбулі в новорічну ніч спробою створити «хаос» в країні. Про це він сказав у заяві до нації в неділю.

«Вони намагаються створити хаос, деморалізувати наш народ і дестабілізувати нашу країну за допомогою жахливих нападів на мирних жителів, – сказав Ердоган. – Як нація, ми збережемо свою холоднокровність, об'єднаємося і ніколи не будемо відступати перед такими брудними іграми».

Також Ердоган заявив, що напади, які здійснюються в Туреччині різними терористичними організаціями, пов’язані з процесами в регіоні загалом.

«Туреччина буде протистояти не тільки збройним атакам терористів і їхніх пособників, але і тиску в економічній, політичній і соціальній сферах», – сказав Ердоган.

Тим часом жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальності за атаку, про долю самого нападника теж нічого невідомо.

«Наші сили безпеки почали необхідні операції. Дасть Бог, він (нападник – ред.) буде спійманий протягом короткого періоду часу», – сказав міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

Вночі 1 січня озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, коли там зібралося понад півтисячі людей для святкування Нового року. Повідомляється, що він розстріляв охоронця на вході, і, за попередніми даними, увійшов до клубу в костюмі Санта-Клауса. В результаті атаки 39 людей загинули (зокрема 16 іноземців) і 69 зазнали поранень. Про долю нападника поки нічого невідомо. Влада вже кваліфікувала напад як терористичний акт.

Посольство України в Туреччині повідомило, що серед упізнаних наразі тіл жертв громадян України немає.