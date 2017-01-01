В Україні відбулися марші з нагоди дня народження Степана Бандери

У низці міст України відбулися марші і смолоскипові походи з нагоди дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Зокрема, в Києві на 108-у річницю Бандери «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», сучасна Організація українських націоналістів, Конгрес українських націоналістів та низка інших націоналістичних сил влаштували ходу центром міста з червоно-чорними прапорами ОУН часів Другої світової, портретами Степана Бандери і запаленими смолоскипами. Після смолоскипової ходи на майдані Незалежності відбулося й віче.

Учасників акції супроводжували правоохоронці. Вона відбулася мирно.

У Львові близько ста осіб узяли участь у традиційному смолоскиповому марші, присвяченому 108-й річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Ходу організували націоналістичні організації – ВО «Свобода», «Сокіл». Учасники маршу скандували «Україна понад усе!», «Один за всіх, всі – за одного!», «Бандера, Шухевич – герої України!», «Слава нації – смерть ворогам!», «Провіднику ОУН Степанові Бандері – Слава, слава, слава!». Маршрут смолоскипної ходи пролягав від пам’ятника засновникові Руху, дисидентові В’ячеславу Чорноволові до пам’ятника Степанові Бандері.

У Дніпрі з нагоди дня народження Бандери влаштували смолоскиповий марш і масову акцію з виконанням гімну ОУН. Сотні учасників, представників патріотичних громадських організацій, демобілізованих бійців, волонтерів під синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами зі смолоскипами в руках пройшли центральною частиною міста від облдержадміністрації до мерії. В акції взяли участь і молодь, і літні люди. Учасники акції йшли під звуки барабана, співали гімн України та українські пісні, а також скандували гасла «Слава Україні! Героям слава!», «Бандера, Шухевич – герої України!», «Січеслав!» тощо. В руках вони тримали плакат із написом: «Пам’ятаймо, що ми нащадки своїх Героїв!». Біля будівлі міської ради учасники акції запалили фальшфеєри і влаштували масову акцію з виконанням гімну ОУН.

Захід супроводжувала поліція, але в дії активістів не втручалась.

У Запоріжжі «Марш честі» з нагоди 108-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери відбувся вперше за тривалий час. Організаторами акції виступили місцеві осередки громадської організації «Сокіл». Активісти пройшли зі смолоскипами центральним проспектом міста від площі Маяковського до майдану Героїв Революції, де провели мітинг.

Святкування дня народження Бандери в Запоріжжі в такому форматі відбувається вперше за 8 років. Востаннє спробу провести факельну ходу місцеві активісти робили у 2010 році. Тоді проведення акції було заборонено рішенням суду.

У Херсоні пам’ять Степана Бандери вшанували мітингом та ходою активісти національно-патріотичних партій та громадських організацій. Мітинг пройшов на центральній площі міста – площі Свободи, а хода – проспектом Ушакова. Під час мітингу промовці говорили про величезний внесок Степана Бендери в боротьбу за незалежність України та про те, що українці тільки нещодавно почали усвідомлювати справжню цінність української незалежності та державності. Також херсонські націоналісти зазначили, що слова Бандери про те, що «з москалями не може бути спільної мови», виявилися пророчими та актуальними в наш час.

Схожі акції – смолоскипові «марші честі», мітинги і віча – до дня народження Степана Бандери відбулися і в багатьох інших містах України – зокрема, в Одесі, Житомирі, Луцьку, а також у Слов’янську.

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калуського району на Івано-Франківщині. Загинув 15 жовтня 1959 року в Мюнхені від рук агента КДБ Богдана Сташинського.