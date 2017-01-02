Березовець припускає, що у 2017 році Росія може розпочати новий військовий конфлікт

Політтехнолог Тарас Березовець припускає, що через посилення кризових явищ в економіці Росії і, як наслідок, зростання невдоволення населення у 2017 році російський президент Володимир Путін може розпочати новий локальний військовий конфлікт.

На думку експерта, таким чином Путін спробує поліпшити ставлення громадян до себе.

«Путін дійсно буде шукати можливості сьогодні розв’язання нової «маленькой победоносной войны». Питання в тому: де це буде? Ні. Це не буде Україна, очевидно. Тому що він тут майже вичерпав всі свої резерви підтримки. До речі, прогноз НАТО сьогодні змінений. Країна-член НАТО з найбільшим рівнем загрози з боку Російської Федерації – це Латвія. Раніше це була Естонія. Вони змінили на Латвію. І я не скидав би з шальок терезів ситуацію в Казахстані і в Білорусі», – сказав Тарас Березовець в ефірі Радіо Свобода.

У Польщі та країнах Балтії НАТО розміщує додаткові зброю і війська, щоб заспокоїти своїх східних членів, стурбованих через агресію Росії проти України.

Москва розглядає ці дії як загрозу власній безпеці і заявляла про плани створення трьох нових підрозділів власної армії на заході Росії. Водночас Путін заявляв, що його країна не братиме участі в новій гонці озброєнь.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі, але Москва відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.

У грудні минулого року російський «Аналітичний центр Юрія Левади», відомий також як «Левада-центр», заявив, що через технічну помилку повідомив про погіршення ставлення майже третини росіян до президента Росії Володимира Путіна, тоді як насправді воно поліпшилося. Таким чином, у листопаді 2016 року 29 відсотків росіян заявили, що їхнє ставлення до Путіна за останній час значно чи дещо поліпшилося, а тих, хто заявив, що їхнє ставлення до Путіна значно чи дещо погіршилося, 14 відсотків.