Пакистанські таліби взяли відповідальність за напад на силовиків у Кветті

Пакистанські таліби взяли на себе відповідальність за напад на силовиків Пакистану в місті Кветті на південному заході країни, внаслідок якого були поранені не менш ніж шестеро людей.

Заяву про це надіслав речник угруповання «Техрік-е-Талібан Пакистан» Мухаммад Хурасані електронним листом до Радіо Машааль, пакистанської служби Радіо Свобода.

Напад стався раніше в понеділок на околиці Кветти: авто з групою бійців Корпусу прикордонної охорони підірвали на міні, закладеній на узбіччі дороги. Поранених забрали до лікарень, один із них перебуває у критичному стані.

Кветта є столицею пакистанської провінції Белуджистан, багатої на природні копалини. Ця провінція потерпає від насильства на міжконфесійному і міжетнічному ґрунті, серед іншого, від сепаратистського повстання представників народу белуджів, унаслідок якого від 2004 року там загинули тисячі людей. Також у провінції діють пакистанські таліби.