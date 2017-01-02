Провідні вчені США закликали Трампа зберегти ядерну угоду з Іраном

Кількадесят провідних учених США закликали обраного майбутнього президента Дональда Трампа підтримати ядерну угоду з Іраном і назвали її тією твердинею, що має не допустити іранської програми ядерної зброї.

Як мовиться в їхньому листі, «ми закликаємо вас зберегти цю критично важливу для США стратегічну цінність».

Угода радикально зменшила небезпеку того, що Іран міг би несподівано виробити значні кількості збройових ядерних матеріалів, наголосили 37 співавторів листа, серед яких нобелівський лауреат, один зі співавторів водневої бомби, колишні наукові радники Білого дому і відомі вчені.

У перебігу виборчої кампанії Трамп називав багатосторонню ядерну угоду з Іраном «найгіршою з усіх угод, що були будь-коли укладені», й заявляв, що відмова від неї буде його «найпершим пріоритетом» у разі обрання.

За цією угодою, яку уклали 2015 року Іран, із одного боку, і шість провідних держав світу, серед них і США, з іншого, Іран різко обмежив свою ядерну програму до рівня, що виключає можливість створення ядерної зброї, в обмін на поступове скасування санкцій проти нього.