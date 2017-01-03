МЗС: Клімкін і новий голова ОБСЄ вирушили до Маріуполя

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і новий голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастіян Курц вирушили до Маріуполя.

«Клімкін та Курц по дорозі до міста Маріуполь, Донецька область», – йдеться в повідомленні МЗС в twitter.

Напередоднів МЗС повідомляли, що у вівторок і середу, 3 і 4 січня, міністр Павло Клімкін і Себастіян Курц здійснять робочий візит до Донецької області.

Метою візиту є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ зі станом імплементації мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою військовою агресією Росії проти України, а також реалізацією доброчинних проектів із участю австрійських гуманітарних організацій, мовиться в повідомленні.

Клімкін і Курц обговорять зусилля австрійського головування в ОБСЄ у 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту в Україні та навколо України, в тому числі щодо перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Запланована також зустріч міністрів із керівництвом місцевої обласної та міської адміністрацій у Маріуполі, членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Із нового року річне головування в ОБСЄ перебрала в Німеччини Австрія.