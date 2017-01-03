Посольство України в Чехії підтверджує ексгумацію останків Олександра Олеся

На Ольшанському кладовищі у Празі вранці 3 січня було ексгумовано останки українського письменника Олександра Олеся. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомила другий секретар посольства України у Чеській Республіці Тетяна Горупович.

Вона підтвердила, що сьогодні вранці було розкопано могилу Олександра Олеся, а о 12:00 за чеським часом на цьому місці має відбутися похорон Володимира Михайлишина, який доглядав за могилою Олександра Олеся. На Ольшанському кладовищі зараз перебувають представники української діаспори.

Рішення про те, що Михайлишин має бути похований саме там, прийняв його син Роман. За словами Горупович, чеський закон це дозволяє, оскільки покійний Володимир Михайлишин платив за утримання могили і таким чином набував права власності.

«Нам стало відомо про це вчора. Розуміючи етичний аспект справи і що Олександр Олесь – відома в Україні людина, ми намагалися зв’язатися з Романом Михайлишиним, щоб знайти інші шляхи вирішення цієї ситуації. Поки що на зв’язок із ним вийти не вдалося, а від родичів Володимира Михайлишина ми дізналися, що він мав проплачену іншу могилу і не хотів бути похованим на місці могили Олександра Олеся», – сказала Тетяна Горупович.

За її словами, тимчасовий повірений посольства України в Чеській Республіці Зіновій Гошовський провів зустріч із директором усіх цвинтарів Праги і попросив утримувати останки Олександра Олеся в депозитарії, допоки нащадки письменника у Канаді не приймуть рішення про місце поховання.

Як повідомила Горупович, з правнуками Олександра Олеся наразі намагаються зв’язатися представники посольства України у Канаді. За її словами, письменника можуть перепоховати або у Празі, або в Києві.

Речник президента України Святослав Цеголко повідомив у вівторок, що Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію, а також зв'язатися з родичами Олександра Олеся в Канаді для з'ясування можливості перепоховання його в Україні.

Раніше деякі засоби інформації повідомили, що останки українського письменника Олександра Олеся були примусово ексгумовані, а в його могилі на Ольшанському кладовищі у Празі збираються поховати іншу людину.

Олександр Олесь (справжнє прізвище – Кандиба) помер у 1944 році.