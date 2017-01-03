США і Україна підписали меморандум про спільне виробництво стрілецької зброї за стандартами НАТО

Меморандум про співпрацю, який передбачає, зокрема, постачання до України та виробництво в Україні стрілецької зброї за стандартами НАТО, підписали сьогодні українське державне підприємство «Укроборонсервіс» та компанія Aeroc (США).

Така співпраця стала можливою завдяки тому, що напередодні Держдепартамент США дозволив американським підприємствам ділитися певними оборонними технологіями з українською стороною, зауважив після підписання меморандуму генеральний директор компанії Aeroc Ігор Пастернак.

Але спусковим гачком для українсько-американської кооперації у військово-промисловому секторі, на його думку, стала збройна агресія Кремля проти України.

«В той момент, коли Путін напав на Україну, ми у США сприйняли це не просто як напад на країну, а як напад на демократію та принципи сучасного світу. Відповідати на агресію можна єдиним методом: ставати сильнішими. Ви стаєте сильнішими, коли отримуєте в руки найсучасніші методи й технології. Українські військові, силовики, прикордонники переходять на стандарти НАТО, і ми впевнені, рано чи пізно Україна стане членом альянсу. І ми започатковуємо перехід на нове озброєння, на модернізовані гвинтівки М16, які нині мають назву М4, які нині стоять на озброєнні всіх елітних підрозділів НАТО. Те, що ми маємо відкрити спільне виробництво цієї зброї в Україні – буде однозначно кроком вперед», – стверджує Пастернак.

Інший підписант меморандуму, генеральний директор ДП «Укроборонсервіс» Сергій Микитюк наголосив, шо Україна вже отримала зі США певну партію гвинтівок М4, які в найближчі тижні надійдуть українським бійцям на сході України для бойового використання та випробувань, що мають передувати виробництву.

Перші виготовлені в Україні зразки цієї зброї, очікує Микитюк, мають з’явитися упродовж двох місяців, а для налагодження повного циклу (аж до самостійного виготовлення сучасних набоїв для М4) потрібно 18 місяців, уточнюють у концерні «Укроборонпром», до складу якого входить підприємство «Укроборонсервіс».

В останні дні 2016 року на лінії зіткнення на сході України почала діяти перша черга автоматизованої системи контролю за сухопутним і морським кордоном, також запущена в рамках військово-технічної співпраці України та США. 31 грудня 2016 рокуїї відкрили президент України Петро Порошенко та сенатори США.