Україна починає виготовляти зброю і контролює кордон за технологіями США

Київ – США та Україна запускають спільне виробництво стрілецької зброї за стандартами НАТО, йдеться в меморандумі, який підписали 3 січня представники українських і американських підприємств оборонного сектору. Ідеться, зокрема, про сучасну модифікацію автоматів, які є на озброєнні в арміях країн-членів НАТО. У концерні «Укроборонпром» припускають, що перші зразки стрілецької зброї за американською ліцензією в Україні почнуть збирати навесні, а повний цикл виробництва, включно з набоями, планують налагодити упродовж 18 місяців. Днями розпочався ще один українсько-американський проект, який передбачає встановлення автоматизованих систем віддаленого контролю за кордоном.

Експерти оцінюють такий прорив у військово-технічній співпраці загалом позитивно, наголошуючи, що йдеться про кроки, необхідні для наближення української армії до стандартів НАТО.

Меморандум про співпрацю, який передбачає, зокрема, постачання до України та виробництво в Україні стрілецької зброї за стандартами НАТО, підписали 3 січня українське державне підприємство «Укроборонсервіс», що є підрозділом концерну «Укроборонпром», та компанія Aeroc (США).

Така співпраця стала можливою завдяки тому, що напередодні Держдепартамент США дозволив американським підприємствам ділитися певними оборонними технологіями з українською стороною, зауважив після підписання меморандуму генеральний директор компанії Aeroc Ігор Пастернак.

​Натовські гвинтівки виготовлятимуть в Україні: першу партію планують зняти з конвеєра навесні

Але спусковим гачком для українсько-американської кооперації у військово-промисловому секторі, на його думку, стала збройна агресія Кремля проти України.

Коли Путін напав на Україну, ми у США сприйняли це як напад на демократію та принципи сучасного світу. Відповідати на агресію можна єдиним методом: ставати сильнішими. Ви стаєте сильнішими, коли отримуєте в руки найсучасніші методи й технології

«У той момент, коли Путін напав на Україну, ми в США сприйняли це не просто як напад на країну, а як напад на демократію і принципи сучасного світу. Відповідати на агресію можна єдиним методом: ставати сильнішими. Ви стаєте сильнішими, коли отримуєте в руки найсучасніші методи й технології. Українські військові, силовики, прикордонники переходять на стандарти НАТО, і ми переконані: рано чи пізно Україна стане членом альянсу. Ми започатковуємо перехід на нове озброєння, на модернізовані гвинтівки М16, які нині мають назву М4, які нині стоять на озброєнні всіх елітних підрозділів НАТО. Те, що ми маємо відкрити спільне виробництво цієї зброї в Україні, буде однозначно кроком вперед», – стверджує Пастернак.

Ігор Пастернак займався розробкою дирижаблів у Львові на початку 1990-х років, але через труднощі з реалізацією його задумів емігрував до США, де заснував компанію, що спеціалізується на потребах оборонного сектору.

Інший підписант меморандуму, генеральний директор ДП «Укроборонсервіс» Сергій Микитюк наголосив, що Україна вже отримала зі США певну партію гвинтівок М4 (модернізованої версії М16), які в найближчі тижні надійдуть українським бійцям на схід України для бойового використання та випробувань, що мають передувати виробництву.

Щодо гвинтівок М16 – ми розпочали цей проект. Армію озброює власна промисловість – це дає нам новий виток економіки, це нові робочі місця та податки до бюджету, це наша високотехнологічність, а в підсумку – і вихід на глобальні ринки

«Щодо гвинтівок М16 – ми розпочали цей проект і, сподіваюся, найближчим часом перейдемо до практичної реалізації. Нині ми підписуємо всі необхідні документи і маємо волю всіх сторін для його реалізації. Виробництво сучасної зброї дає змогу перейти на стандарти НАТО – як в армії, так і в промисловості, пояснює керівник оборонного підприємства. – Армію озброює власна промисловість. Це дає нам новий виток економіки, це нові робочі місця й податки до бюджету, це наша високотехнологічність, а в підсумку – і вихід на глобальні ринки».

Перші виготовлені в Україні зразки цієї зброї, очікує Микитюк, мають з’явитися впродовж двох місяців, а для налагодження повного циклу (аж до самостійного виготовлення сучасних набоїв для М4) потрібно 18 місяців, уточнюють у концерні «Укроборонпром», до складу якого входить підприємство «Укроборонсервіс».

В останні дні 2016 року на лінії зіткнення на сході України почала діяти перша черга автоматизованої системи контролю за сухопутним і морським кордоном, також запущена в рамках військово-технічної співпраці України та США.

​31 грудня 2016 року її відкрили президент України Петро Порошенко й сенатори США.

Система раннього виявлення пересування людей і техніки на кордоні матиме розвиток. Її доповнять нові комплекси, які контролюватимуть усю зону біля українсько-російського кордону та Крим

Проект контролю над кордоном триватиме, анонсує Сергій Микитюк: «Система раннього виявлення пересування людей і техніки на кордоні матиме розвиток. Її доповнять нові комплекси, які контролюватимуть усю зону біля українсько-російського кордону та Крим. Це значно підвищить безпеку української держави».

За словами представників українських оборонних підприємств та американської компанії Aeroc, ідеться про систему вишок та дирижаблів, на яких розміщуватиметься обладнання, здатне виявляти рух людей і техніки на кордоні з високою точністю: аж до маркування на техніці.

Заступник директора державного концерну «Укроборонпром» Володимир Коробов наголосив, що в умовах збройного конфлікту, який триває на сході України, американські технології контролю за кордоном дають змогу реагувати на пересування техніки супротивника максимально швидко, а відтак значно підвищують обороноздатність держави. Перша вишка з відповідним обладнанням, наголошує Коробов, працює в районі Маріуполя і відстежує ситуацію на сухопутній та морській ділянці кордону.

Військовий експерт групи Defence Express Володимир Заблоцький у коментарі Радіо Свобода зауважив, що йдеться про підготовку до виробництва в Україні найсучасніших зразків стрілецького озброєння НАТО, надійність, бойові характеристики яких перевищують традиційні для ЗСУ автомати Калашникова.

Україна не має власного масштабного виробництва стрілецької зброї. А така угода зможе зробити якісний стрибок у переозброєнні армії та силовиків. В Україні вироблятимуть М4

«Важливо, що Україна не має власного масштабного виробництва стрілецької зброї. А така угода зможе зробити якісний стрибок у переозброєнні армії та силовиків, яке вже відбулося у Польщі та інших країнах-членах НАТО, – стверджує експерт. – Ідеться про виробництво гвинтівки М16 чи боєприпасів до неї. М16 розроблялася одночасно з автоматом Калашникова. Але йдеться про те, що в Україні вироблятимуть її модернізовану версію – М4. Вона і функціонально, і на вигляд відрізняється від традиційної М16. Так, автомат Калашникова, який нині на озброєнні в ЗСУ, – це вдалий модельний ряд, але він застарів, з урахуванням сучасних завдань, що стоять перед стрілецькою зброєю».

31 грудня президент України Петро Порошенко разом із американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Ґремом та Еймі Клобучар відвідали командні пункти українських військових.

​Однією з цілей візиту був запуск першої черги системи контролю за українським кордоном на основі обладнання, яке надали Сполучені Штати.