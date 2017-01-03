Керівництво Луганської області пропонує відкрити новий КПВВ

Керівництво Луганської області звернулося до Антитерористичного центру при Службі безпеки України з пропозиціями щодо відкриття додаткового пункту перетину лінії розмежування сторін «Алчевськ – Новотошківське – Лисичанськ» і створення контрольного пункту в’їзду-виїзду «Новотошківське». Про це йдеться у повідомленні на сторінці обласної адміністрації у «Фейсбуці».

Питання пропонують винести на розгляд центральних органів виконавчої влади, а також під час чергового раунду переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську.

«Аналіз стану комунікацій та об’єктів інфраструктури свідчить про те, що є можливість організувати КПВВ у повній відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів», – заявляють в адміністрації.

«Створення додаткового контрольного пункту пропуску через лінію розмежування мало би зменшити навантаження на пішохідний перехід у Станиці Луганській, значно б знизило рівень соціальної напруги та усунуло підґрунтя для розпалювання антиукраїнської пропаганди», – йдеться у повідомленні.

Наразі у Луганській області діє лише один КПВВ через лінію розмежування – «Станиця Луганська». Ще 4 – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове» – діють у Донецькій області.

Протягом минулого року на Луганщині кілька разів намагалися відкрити КПВВ «Золоте». Але пункт так і не розпочав свою роботу – через, як каже українська сторона, недотримання бойовиками зобов’язань щодо гарантування у цьому районі безпеки.