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04 січня 2017, Київ 16:19
Новини | Суспільство

Порошенко погодив призначення учасникам бойових дій на Донбасі дострокової пенсії

Петро Порошенко

Петро Порошенко

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Президент Петро Порошенко підписав закон щодо унормування питань пенсійного забезпечення учасників бойових дій на сході України. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Документом вносяться зміни до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та надається право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50-55 років «військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення» за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Таке ж право отримують учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у складі добровольчих формувань, що були включені до складу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані), особи рядового, начальницького складу та добровольці, добровольці, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в воєнній операції.

«Дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки вищезазначених категорій громадян, які загинули чи пропали безвісти, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО, забезпечення її проведення також надається право на призначення пенсії за віком», – йдеться у повідомленні на сайті президента.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон 18 жовтня 2016 року.

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