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04 січня 2017, Київ 19:19
Новини | Економіка

НБУ зміцнив офіційний курс гривні щодо долара США на 50 копійок

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Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні щодо долара США на 50 копійок – до 26,69 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро складає 27,85.

У попередній торговельний день НБУ знизив офіційний курс гривні на майже 30 копійок.

Наприкінці грудня минулого року у Нацбанку пояснювали, що надмірний попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку пов’язаний з різдвяними вихідними в США та Європі і зростанням попиту на валюту на тлі отримання компаніями-експортерами відшкодування ПДВ.

НБУ з метою згладжування надмірного зниження курсу гривні на міжбанківському валютному ринку оголошував аукціон із продажу до 100 мільйонів доларів.

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