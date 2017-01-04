НБУ зміцнив офіційний курс гривні щодо долара США на 50 копійок

Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні щодо долара США на 50 копійок – до 26,69 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро складає 27,85.

У попередній торговельний день НБУ знизив офіційний курс гривні на майже 30 копійок.

Наприкінці грудня минулого року у Нацбанку пояснювали, що надмірний попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку пов’язаний з різдвяними вихідними в США та Європі і зростанням попиту на валюту на тлі отримання компаніями-експортерами відшкодування ПДВ.

НБУ з метою згладжування надмірного зниження курсу гривні на міжбанківському валютному ринку оголошував аукціон із продажу до 100 мільйонів доларів.