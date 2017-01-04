«Нафтогаз» пообіцяв дзюрчання на Кременчуцький НПЗ азербайджанської нафти

Компанія «Нафтогаз України» повідомила, що «українськими нафтопроводами вже скоро задзюрчить азербайджанська нафта» на Кременчуцький нафтопереробний завод.

Як мовиться в повідомленні «Нафтогазу» у фейсбуці, це «радісний факт не лише для нафтопереробників, а і для «Укртранснафти», якій не завадять додаткові замовлення».

Суттєвою перешкодою для цього була необхідність заміни у трубі технологічної нафти сорту Urals, якою заповнений трубопровід «Одеса – Кременчук», на сорт Azeri, але, мовиться в повідомленні, цю перешкоду вже знято погодженням «Нафтогазу».

Таким чином, трубопровід «Одеса – Кременчук», який раніше простоював, знову запрацює, а «Укртранснафта» до запланованого обсягу прокачки нафти додасть 1,3 мільйона тонн, повідомили в «Нафтогазі».

У повідомленні наведено посилання на статтю у виданні Delo.UA про те, що ПАТ «Укртранснафта» і ПАТ «Укртатнафта» підписали угоду про постачання не менш ніж 1,3 мільйона тонн азербайджанської нафти (Azeri) на Кременчуцький НПЗ цього року. Як повідомив перший заступник генерального директора «Укртранснафти» Андрій Пасішник, протягом січня російська нафта має бути витіснена з нафтопроводу «Одеса – Кременчук», і вже в лютому очікують на прийняття в Одесі перших танкерів із нафтою Azeri.

Нині в Україні Кременчуцький НПЗ є фактично єдиним, який працює (переробкою нафти ще в певних обсягах займається підконтрольний державі Шебелинський газопереробний завод), переробляючи при цьому нині лише нафту українських родовищ. Інші заводи вже по кілька років простоюють. Кременчуцький НПЗ належить компанії «Укртатнафта», яку нині контролює група «Приват» Ігоря Коломойського.