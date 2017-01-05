Зростання міжнародних резервів України за 2016 рік майже вдвічі менше, ніж планували – Нацбанк

Національний банк України повідомив, що міжнародні резерви України зросли за 2016 рік загалом на 2,2 мільярди доларів США, але це зростання на 2 мільярди доларів менше, ніж прогнозували.

«Оприлюднений прогноз ґрунтувався на припущенні про успішне завершення третього перегляду програми EFF (отримання чергового траншу позики від Міжнародного валютного фонду – ред.) у 2016 році. За цим базовим сценарієм НБУ очікував, що четвертий транш від МВФ на суму 1,3 мільярда доларів США надійде до кінця минулого року. В цьому випадку, а також у разі надходження 600 мільйонів євро від Єврокомісії до кінця року, на кінець 2016 року міжнародні резерви мали зрости до 17,5 мільярдів доларів США. Відповідно, неотримання цього фінансування призвело до того, що фактичний обсяг резервів виявився на 2 мільярди доларів США менший за прогнозований», – мовиться в повідомленні Нацбанку.

Одним із основних джерел збільшення резервів на згадані 2,2 мільярди доларів, або на 17 відсотків, стали валютні інтервенції Національного банку. «Завдяки сприятливій ціновій кон’юнктурі на зовнішніх ринках у квітні-липні та надходженню валютної виручки від експорту продовольчих товарів з кінця вересня чиста купівля іноземної валюти Національним банком минулого року становила 1,6 мільярда доларів США. Також збільшенню резервів сприяло надходження третього траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування (EFF) на суму 1 мільярд доларів США, а також пов’язаного з програмою МВФ офіційного фінансування, а саме 1 мільярда доларів США, від розміщення єврооблігацій Міністерством фінансів під гарантії уряду США», – повідомили в НБУ.

За результатами 2016 року обсяг міжнародних резервів України покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань, поточних операцій уряду та Національного банку, запевнили у прес-службі НБУ.