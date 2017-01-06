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06 січня 2017, Київ 19:37
Новини | Економіка

НБУ знизив офіційний курс гривні щодо долара США на 74 копійки

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Національний банк України знизив офіційний курс гривні щодо долара США на 74 копійки – до 27,02 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро складає 28,61.

У попередній торговельний день НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 41 копійку.

Наприкінці грудня минулого року у Нацбанку пояснювали, що надмірний попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку пов’язаний з різдвяними вихідними в США та Європі і зростанням попиту на валюту на тлі отримання компаніями-експортерами відшкодування ПДВ.

НБУ з метою згладжування надмірного зниження курсу гривні на міжбанківському валютному ринку оголошував аукціон із продажу до 100 мільйонів доларів.

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