НБУ знизив офіційний курс гривні щодо долара США на 74 копійки

Національний банк України знизив офіційний курс гривні щодо долара США на 74 копійки – до 27,02 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро складає 28,61.

У попередній торговельний день НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 41 копійку.

Наприкінці грудня минулого року у Нацбанку пояснювали, що надмірний попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку пов’язаний з різдвяними вихідними в США та Європі і зростанням попиту на валюту на тлі отримання компаніями-експортерами відшкодування ПДВ.

НБУ з метою згладжування надмірного зниження курсу гривні на міжбанківському валютному ринку оголошував аукціон із продажу до 100 мільйонів доларів.