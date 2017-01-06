«Нафтогаз» висміяв російські новини, в яких стежать за запасами газу в Україні

«Нафтогаз України» висміяв новинні передачі на телебаченні в Росії, присвячені підрахункові запасів газу в підземних газосховищах України.

«Ми конкуруємо зі снігурами», – написала прес-служба «Нафтогазу» у фейсбуці, згадуючи широко розтиражоване свого часу твердження російських засобів інформації, ніби в Україні вчать школярів захищати «патріотично забарвлених» жовто-блакитних синиць і натомість знищувати червоногрудих снігурів, що «уособлюють СРСР і Росію».

У твітері, який ведеться англійською мовою, «Нафтогаз» так само процитував повідомлення користувача соцмереж про такі російські передачі й прокоментував: «Наші сховища допомагають російським новинкарям живити свої новини, а не тільки печі й котли українських споживачів. Наш зоряний час».

Користувачі соцмереж звертають увагу, що нині, як і щоразу останніми роками кожної зими, російські засоби інформації «рахують український газ», стверджуючи, що без газу від Росії Україна «замерзне», тим часом як у самій Росії в багатьох містах нині люди замерзають через проблеми з центральним опаленням.