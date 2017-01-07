У Туреччині звільнили ще понад 6 тисяч людей через переворот

У Туреччині звільнили ще шість тисяч працівників бюджетної сфери – працівників поліції, службовців чи вчених – у перебігу продовження чистки після невдалого перевороту минулого року в рамках дії надзвичайного стану.

Як мовиться в оприлюдненій ввечері у п’ятницю постанові уряду, під звільнення цього разу потрапили 2687 працівників поліції, 1699 працівників із системи Міністерства юстиції, 838 із системи Міністерства охорони здоров’я, понад 630 вчених, 135 працівників управління релігійних справ.

Загалом після спроби перевороту 15 липня в Туреччині звільнені чи усунені з посад уже близько 120 тисяч людей, понад 41 тисячу були арештовані, також були закриті сотні засобів інформації, неурядових об’єднань чи й бізнесових підприємств за звинуваченнями у зв’язках із «терористичною організацією». За таку організацію Анкара проголосила широкий громадсько-релігійний рух під проводом проповідника Фетхуллаха Ґюлена. Проповідник, що давно вже живе у США і ще відносно недавно був союзником нинішньої влади, засуджує спробу перевороту і відкидає причетність до нього.

Парламент Туреччини 3 січня продовжив надзвичайний стан у країні, запроваджений після спроби перевороту, ще на три місяці.

У світі широко критикують дії турецької влади, які називають придушенням інакодумства під приводом «боротьби з тероризмом».