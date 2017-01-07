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07 січня 2017, Київ 21:16
Новини | Політика

Печерський суд дозволив затримати Януковича у справі про викрадення Драбинка

Остання публічна поява ВІктора Януковича, Москва, грудень 2016 року

Остання публічна поява ВІктора Януковича, Москва, грудень 2016 року

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Печерський райсуд Києва дозволив затримати колишнього президента України Віктора Януковича у справі про незаконне позбавлення волі помічника предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) Олександра Драбинка. Відповідне рішення опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, у цьому рішенні Янукович названий «підозрюваним... уродженцем міста Єнакієве Донецької області».

Суд у цій справі дозволив затримати не лише Януковича, а й колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка (він фігурує як «уродженець міста Костянтинівка Донецької області»), а також колишнього начальника столичної міліції Валерія Коряка («уродженець міста Макіївка Донецької області»).

Ще одним підозрюваним у цій справі є чинний депутат Верховної Ради Вадим Новинський.

У грудні 2016 року у справі викрадення Драбинка Генеральна прокуратура оголосила про підозру п’ятьом фігурантам. Серед них є екс-президент Віктор Янукович, колишній міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко та колишній начальник київської міліції Валерій Коряк.

Предстоятель Української православної церкви (МП), митрополит Володимир (Сабодан) (праворуч) та cекретар предстоятеля УПЦ (МП), на той час архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко). Київ, 8 квітня 2012 рік

Предстоятель Української православної церкви (МП), митрополит Володимир (Сабодан) (праворуч) та cекретар предстоятеля УПЦ (МП), на той час архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко). Київ, 8 квітня 2012 рік

Від травня 2014 року Генпрокуратура проводить розслідування за фактом перевищення влади і службових повноважень високопосадовцями, зокрема Вадимом Новинським, при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ (Московського патріархату) Володимира Сабодана – Олександра Драбинка. Новинський підозрюється у співучасті. Депутат справу проти себе називає сфабрикованою.

Народний депутат Вадим Новинський (ліворуч) і глава Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій у парламенті України. Київ, 27 листопада 2014 року

Народний депутат Вадим Новинський (ліворуч) і глава Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій у парламенті України. Київ, 27 листопада 2014 року

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