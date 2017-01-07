Печерський суд дозволив затримати Януковича у справі про викрадення Драбинка

Печерський райсуд Києва дозволив затримати колишнього президента України Віктора Януковича у справі про незаконне позбавлення волі помічника предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) Олександра Драбинка. Відповідне рішення опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, у цьому рішенні Янукович названий «підозрюваним... уродженцем міста Єнакієве Донецької області».

Суд у цій справі дозволив затримати не лише Януковича, а й колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка (він фігурує як «уродженець міста Костянтинівка Донецької області»), а також колишнього начальника столичної міліції Валерія Коряка («уродженець міста Макіївка Донецької області»).

Ще одним підозрюваним у цій справі є чинний депутат Верховної Ради Вадим Новинський.

У грудні 2016 року у справі викрадення Драбинка Генеральна прокуратура оголосила про підозру п’ятьом фігурантам. Серед них є екс-президент Віктор Янукович, колишній міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко та колишній начальник київської міліції Валерій Коряк.

Від травня 2014 року Генпрокуратура проводить розслідування за фактом перевищення влади і службових повноважень високопосадовцями, зокрема Вадимом Новинським, при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ (Московського патріархату) Володимира Сабодана – Олександра Драбинка. Новинський підозрюється у співучасті. Депутат справу проти себе називає сфабрикованою.

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