На Донбасі за добу сталося 72 обстріли – штаб АТО

На Донбасі протягом доби 7 січня підтримувані Росією бойовики здійснили 72 обстріли, повідомляє прес-центр штабу української воєнної операції.

За інформацією військових, під вогонь зі 122-міліметрової артилерії, БМП, гранатометів та мінометів різних калібрів потрапили Водяне, Мар’їнка, Павлопіль, Широкине, Талаківка, Красногорівка, Гнутове, Старогнатівка на Маріупольському напрямку; Троїцьке, Новоолександрівка, Лобачеве, Кримське, Станиця Луганська і Новозванівка на Луганському; Троїцьке, Піски, Майорськ, Новолуганське, Луганське і Авдіївка на Донецькому напрямку.

За повідомленням штабу, за добу поранено шестеро військових ЗСУ.

Бойовики контрольованого Росією угруповання «ДНР» на своїх ресурсах повідомляють про обстріли Збройними силами України населених пунктів Саханка, Пікузи (Комінтернове), Ужівка (Ленінське) і Верхньошироківське (Октябрь) Новоазовського району (непідконтрольна Києву територія) та пошкодження чотирьох житлових будинків. Бойовики «ЛНР» повідомляють про один обстріл з боку ЗСУ своїх позицій в районі села Калинове.

За домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи від 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримати сторони конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят, але ці обстріли так і не зупинилися. Сторони звинувачують у цьому одна одну і заперечують свою вину.