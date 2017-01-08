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08 січня 2017, Київ 18:26
Новини | Міжнародні

Нетаньягу: нападник у Єрусалимі був прихильником угруповання «Ісламська держава»

На місці нападу, Єрусалим, 8 січня

На місці нападу, Єрусалим, 8 січня

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляє, що нападник, який в’їхав вантажівкою у натовп військовослужбовців, був прихильником радикального угруповання «Ісламська держава».

Нетаньягу зазначив, що нападник ідентифікований. Ізраїльські засоби інформації повідомляють, що йдеться про палестинця.

Про можливі мотиви його дій наразі не йдеться, однак у поліції вже заявили, що трактують подію як теракт.

Водночас поки жодне радикальне угруповання не взяло на себе відповідальність за скоєне.

Унаслідок нападу загинуло 4 людини, щонайменше 15 поранені.

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