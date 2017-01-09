США засудили напад на військових у Єрусалимі

Державний департамент США засуджує напад на військових у Єрусалимі і закликає «не толерувати тероризм». Про це йдеться у заяві представника Держдепартаменту Марка Тонера.

«Немає ніякого виправдання для цього брутального і безглуздого нападу. Ми засуджуємо прославляння тероризму у цьому чи будь-якому іншому випадках і закликаємо зробити чітке і зрозуміле послання, що тероризм не можна толерувати», – зазначив він.

8 січня у Єрусалимі чоловік в’їхав на вантажівці у натовп ізраїльських військовослужбовців, унаслідок чого 4 людини загинули і ще 15 отримали поранення. Нападника вбили.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що, за даними ізраїльської влади, нападник – палестинець – був прихильником радикального угруповання «Ісламська держава».