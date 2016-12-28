Трамп закликає Ізраїль «дотриматися» до його інавгурації

Обраний президент США Дональд Трамп заявляє, що не дозволить нешанобливо поводитися з Ізраїлем.

«Ми не можемо продовжувати штовхати Ізраїль під загрозу з тотальним презирством і неповагою. Вони мали великого друга у США… більше ні. На завершення була укладена жахлива угода з Іраном, тепер – ООН. Тримайся Ізраїль, 20 січня скоро наступить», – написав Трамп 28 грудня у Twitter.

23 грудня 14 з 15 членів Ради безпеки ООН, зокрема і Україна, проголосували за резолюцію із закликом до Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях. США утрималися під час голосування, не скориставшись правом вето.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав утримання під час голосування США в ООН «ганебною антиізраїльською засідкою», а резолюцію – «божевільною».

Дональд Трамп виступав проти цієї резолюції. Його інавгурація відбудеться 20 січня.