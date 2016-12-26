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26 грудня 2016, Київ 12:40
Політика

Обама безсилий проти Росії та Китаю і відігрався на Ізраїлі – оглядач про резолюцію ООН

Президент США Барак Обама

Президент США Барак Обама

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Після підтриманого США голосування щодо резолюції Ради безпеки ООН, яка закликала Ізраїль припинити «побудову поселень на окупованій палестинській території», президента США Барака Обаму звинуватили в упередженості щодо Ізраїлю та навіть спробі відігратись на цій країні за власну слабкість, проявлену щодо Китаю та Росії.

В останньому чинного президента США звинуватив колумніст видання Bloomberg View Елі Лейк.

«Обама безсилий щодо Китаю, який постійно посилюється, хижої Росії та охопленого вогнем Близького Сходу. Тому він вмазав по Ізраїлю – просто тому, що може. Ганьба», – написав Лейк у Twitter.

Журналіст також заявив, що Обама персонально відповідальний за те, що підтримка Ізраїлю перестала бути позицією, яку одностайно підтримували Демократична та Республіканська партії у Конгресі США.

«Чимало демократів, які мають єврейське коріння або сповідують юдаїзм, кажуть мені приватно, що вони обурені та соромляться Обами та державного секретаря Керрі», – додав Лейк у Twitter.

Під час розгляду Радою безпеки резолюції, яка закликала Ізраїль припинити «побудову поселень на окупованій палестинській території», Сполучені Штати утрималися при голосуванні. Позиція США дозволила решті 14 країнам-членам Ради безпеки одностайно ухвалити резолюцію, яку зустріли гучними оплесками.

Реакція на це рішення була негайною і неоднозначною.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що «Ізраїль розраховує на співпрацю з новообраним президентом Трампом і зі всіма нашими приятелями в Конгресі, як республіканцями, так і демократами, щоб запобігти шкідливим наслідкам цієї абсурдної резолюції».

Трамп уже обіцяв зміни в ООН, коли він прийде до влади. «Справи будуть іншими після 20 січня, написав він у «Твіттері», маючи на думці дату інавгурації.

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