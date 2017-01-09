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09 січня 2017, Київ 01:52
Новини | Міжнародні

Іракські війська заявляють, що зайняли східний берег річки Тігріс у Мосулі

Річка Тігріс протікає прямо посеред Мосула

Річка Тігріс протікає прямо посеред Мосула

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Іракські сили безпеки заявляють, що просунулися на весь східний берег річки Тігріс і, таким чином, впритул наблизилися до позицій бойовиків радикального угруповання «Ісламська держава».

Водночас бойовики, як і раніше, утримують частину Мосула на захід від Тігріса.

8 січня також позначилося зіткненнями сил безпеки з бойовиками у напрямках районів Баладіят та Суккар.

Операція з відновлення контролю урядовими силами над Мосулом розпочалася всередині жовтня 2016 року. Наразі це місто – останній великий населений пункт в Іраку під контролем угруповання «Ісламська держава».

Бойовики «Ісламської держави» контролюють Мосул, що на півночі Іраку, з літа 2014 року.

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