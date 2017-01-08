Хвиля терактів у Багдаді: щонайменше 23 людини загинули

Унаслідок хвилі терактів у столиці Іраку Багдаді у неділю загинуло щонайменше 23 людини.

Щонайменше 7 людей загинули і 15 поранені після підриву смертника в автомобілі у шиїтському передмісті Багдада Мадінат аш-Садрі, відомому також як Садр Сіті. Ще один вибух стався у лікарні, куди доправили жертв нападу.

Медики припускають, що нападників у Садр Сіті було двоє, й один із них загинув від вибуху першої бомби, а друга здетонувала вже у морзі.

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Ще 9 людей загинуло і 16 поранені внаслідок нападу смертника на ринок у населеному також переважно шиїтами районі Багдада.

Впродовж дня в іракській столиці зафіксували ще 3 вибухи, які забрали життя ще 7 людей.

В Іраку урядові сили намагаються відтиснути бойовиків радикального угруповання «Ісламська держава» від Мосула, міста на півночі країни. Воєнна операція розпочалася всередині жовтня, сам Мосул перебуває під контролем бойовиків із літа 2014 року.