Напад смертника в Єгипті: число загиблих поліцейських зросло до 8

Щонайменше вісім поліцейських загинули внаслідок нападу смертника, який на автомобілі в’їхав у контрольно-пропускний пункт на півночі Синайського півострова в Єгипті. Під час нападу, що стався 9 січня, поранені ще принаймні 13 людей.

Спочатку повідомляли про п’ятьох загиблих і 10 поранених.

За повідомленнями, нападник на сміттєвозі, начиненому вибухівкою, в’їхав у поліцейський пропускний пункт у місті Ель-Аріш. Потужний вибух зруйнував три поверхи будівлі.

Після вибуху бойовики атакували пропускний пункт, використовуючи зокрема гранатомети.

Відповідальності за напад наразі ніхто на себе не взяв, раніше місцева гілка екстремістського угруповання «Ісламська держава» здійснювала схожі напади проти сил безпеки на Синаї й у інших частинах Єгипту.

У листопаді екстремістське угруповання взяло на себе відповідальність за напад на контрольно-пропускний пункт сил безпеки на Синаї, внаслідок якого загинули 15 єгипетських солдатів.