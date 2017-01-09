Трамп розкритикував актрису Меріл Стріп за її промову на церемонії «Золотого глобуса»

Новообраний президент США Дональд Трамп розкритикував голлівудську актрису Меріл Стріп за її промову на церемонії нагородження кінопремією «Золотий глобус». Він назвав Стріп «однією з найбільш переоцінених актрис у Голлівуді» і «підлабузницею Гілларі Клінтон, яка багато втратила».

Дональд Трамп також спростував, що коли-небудь ображав журналіста з інвалідністю, про що заявила Стріп.

У ніч на понеділок на церемонії нагородження премією «Золотий глобус» Меріл Стріп у своїй промові розкритикувала новообраного президента і стала на захист журналістів, у яких, за її словами, «ще буде величезна потреба заради оборони правди».

Вона також висловила обурення інцидентом за 2015 рік між тоді ще кандидатом на посаду президента США Дональдом Трампом та репортером видання New York Times Сержем Ковалевськи. За деякими даними, критикуючи Ковалевськи за його статтю, Трамп начебто спробував зімітувати рухи, які робить хворий на артрогрипоз (захворювання, яке має Ковалевськи). Сам Трамп це відкидає.

Меріл Стріп цьогоріч вшанували «Золотим глобусом» за видатні заслуги в кінематографі. Під час передвиборної кампанії у США вона підтримувала кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Інавгурація Дональда Трампа на посаду президента США відбудеться 20 січня.