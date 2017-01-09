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09 січня 2017, Київ 15:26
Новини | Міжнародні

У МЗС Росії розкритикували доповідь США про російських хакерів

Марія Захарова

Марія Захарова

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Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова розкритикувала доповідь американської розвідки про кібервтручання Росії, зокрема, у виборчий процес у США.

«Мені здається, «російські хакери», якщо щось і зламали в Америці, то це дві речі: мозок Обамі і, звичайно, сама доповідь про «російських хакерів», – написала Захарова у Facebook.

Наприкінці минулого тижня у США розсекретили частину доповіді спецслужб про кібервтручання Росії, зокрема, у виборчий процес, у якій мовиться, що цю кампанію впливу на вибори наказав здійснити президент Росії Володимир Путін.

9 січня речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що доповідь про російські кібератаки на США підготовлена непрофесійно і не містить доказів втручання Кремля у вибори в Сполучених Штатах.

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